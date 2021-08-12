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12 авг 2021

Американцы создали очень странный Chevrolet Corvette

Американцы создали очень странный Chevrolet Corvette

Американское ателье Double Trouble Hot Rod и его лидер Гордон Тронсон представили свою последнюю работу — уникальный Chevrolet Corvette GT-55C.

Что же в нем уникального? Например, мощность в 1300 лошадиных сил. Показатель не поражает воображение? Хорошо, а что если мы скажем вам, что вся мощность реализуется при помощи двух двигателей, причем не электрических, а настоящих бензиновых V8! Наличие двух моторов, которые, к слову, располагаются сзади, потребовало серьезной переработки шасси и расширения колеи. Кузовные панели также пришлось заменить, так что фактически от стандартного «Корвета» здесь остался лишь салон.

Отметим, что характеристики автомобиля не раскрываются, но не потому что создатели хотят сохранить эти данные в тайне. Просто динамические испытания машины еще не производились. По предварительным же данным машина должна суметь разогнаться до 290-300 миль в час.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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