Американцы выпустят нечто мощное и ужасное

Американская компания Rezvani представит внедорожник Hercules 6x6 с тремя ведущими осями и двигателем мощнее 1000 лошадиных сил

Американская фирма Rezvani, известная по экстремальному внедорожнику Tank, опубликовала тизер новой модели под названием Hercules 6x6. У автомобиля будет три ведущих оси и мотор мощностью не менее 1000 лошадиных сил.

По предварительным данным, «Геркулес», как и внедорожник Tank, построят на базе Jeep Wrangler четвертого поколения. Судя по изображениям, автомобиль получит подвеску с большим дорожным просветом и огромные «зубастые» покрышки. Rezvani Hercules 6x6 оснастят 6,2-литровым компрессорным двигателем с отдачей более 1000 лошадиных сил. Премьера внедорожника состоится летом нынешнего года.

Последней премьерой Rezvani стала обновленная модель Tank, которую разработчики называют самым мощным в мире серийным внедорожником. Топовая версия машины оснащена 6,2-литровым компрессорным агрегатом V8 от экстремального купе Dodge Challenger SRT Demon, который в заводской версии развивает 850 лошадиных сил. При этом специалисты Rezvani форсировали двигатель до 1014 л. с. (крутящий момент — 1180 ньютон-метров).