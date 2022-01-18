Американец построил автомобиль, достойный главной роли в "Безумном Максе"

Житель американского штата Айдахо, известный под псевдонимом Morning Raven, выстроил необычный автомобиль, соединив в его кузове элементы целого множества моделей

Если присмотреться повнимательнее, можно обнаружить и детали от Honda Accord шестого поколения и от внедорожника Chevrolet Suburban. Фактически, мастер отпилил верхнюю часть кузова внедорожника и вместо нее поставил половину кузова "Аккорда", закрепив все металлическими листами и сваркой.

Удивительно, но машина способна самостоятельно передвигаться. Более того, мастер использует свое творение в качестве транспорта на каждый день. Агрегаты здесь от Chevrolet Suburban. Мотор 5.7 на 250 лошадиных сил работает в паре с 4-ступенчатым автоматом.