Американские власти разрешили водителям не возить с собой права

Наш современный мир уже неразрывно связан с гаджетами. Телефон заменяет нам и книги, и кошелек. Следующий шаг - оцифровка удостоверений личности и других документов. Интересно, но некоторые страны уже пошли на такое.

К примеру, в США власти некоторых штатов разрешили водителям в качестве удостоверений личности использовать документы, которые были загружены в телефон. Правда есть нюанс, нововведение работает не везде – лишь на на некоторых пропускных пунктах аэропорта Феникса. Пассажиры могут воспользоваться как своим Айфоном, так и умными часами Apple Watch. Их нужно поднести к бесконтактному считывателю, и документы передадутся в систему для проверки. Передача осуществляется по защищённому каналу.

Отметим, что в России тоже собираются провести эксперимент по внедрению цифровых водительских удостоверений. Минцифры предполагает заменить бумажные документы специальным QR-кодом. Инспектор, считав его, получит доступ ко всем данным, которые содержатся в базе данных приложения «Госуслуги.Авто».