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25 мар 2022

Американские власти разрешили водителям не возить с собой права

Американские власти разрешили водителям не возить с собой права
Наш современный мир уже неразрывно связан с гаджетами. Телефон заменяет нам и книги, и кошелек. Следующий шаг  - оцифровка удостоверений личности и других документов. Интересно,  но некоторые страны уже пошли на такое.
 
К примеру, в США власти некоторых штатов разрешили водителям  в качестве удостоверений личности использовать документы, которые были загружены в телефон.  Правда есть нюанс, нововведение работает не везде – лишь на на некоторых пропускных пунктах аэропорта Феникса. Пассажиры могут воспользоваться как своим Айфоном, так и умными часами Apple Watch. Их нужно поднести к бесконтактному считывателю, и документы передадутся в систему для проверки. Передача осуществляется по защищённому каналу.
 
Отметим, что в России тоже собираются провести  эксперимент по внедрению цифровых водительских удостоверений.  Минцифры предполагает заменить бумажные документы  специальным QR-кодом. Инспектор, считав его, получит доступ ко всем данным, которые содержатся в базе данных приложения «Госуслуги.Авто».

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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