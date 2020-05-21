Автомобильный портал Motorpage
21 май 2020

Американский спецназ организовал побег Карлоса Гона

Американский спецназ организовал побег Карлоса Гона

Власти США 20 мая по запросу Японии арестовали двух мужчин, которые помогали сбежать из-под домашнего ареста бывшему главе Nissan Карлосу Гону, которого японцы обвиняют в финансовых злоупотреблениях

Внезапно оказалось, что арестованные оказались бывшими спецназовцами из подразделения "Зеленые Береты" Арестованные — это 59-летний Майкл Тейлор и его сын 27-летний Питер Тейлор. Они бывшие солдаты американского спецназа в отставке. Сотрудники Минюста США задержали мужчин в штате Массачусетс. В розыске находится еще один пособник побега — некто Жорж-Антуан Зайек (гражданин Ливана).

Как известно, Карлоса Гона вывезли в Ливан  частным бизнес-джетом . Сам Топ-менеджер прятался в музыкальном футляре. Как говорят прокуроры, Питер Тейлор прибыл в Японию за день до побега Гона, в день побега в страну прилетели Майкл Тейлор и Жорж-Антуан Зайек, взявшие с собой большие черные ящики для музыкальных инструментов. По материалам прокуратуры, Питер Тейлор трижды выезжал в Японию за несколько месяцев до побега и не менее семи раз встречался с Гоном.Все трое прибыли к Гону под видом музыкантов для якобы концерта (соответствующее разрешение арестант получил у прокуратуры). Затем Карлос спрятался в одной из коробок, его погрузили в частный бизнес-джет, который направился в Турцию.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Range Rover Evoque станет семиместным

21 мая 2020
Acura TLX

Acura анонсировала спортивный седан с новым турбомотором V6

21 мая 2020
Volkswagen Touareg 2019

Volkswagen отзовет новые Touareg в России из-за протечки масла

21 мая 2020
BMW X3 M Competition 2020

BMW отправит на сервис автомобили в России из-за ремней безопасности

20 мая 2020

В ГИБДД Москвы рассказали о приеме экзаменов после окончания самоизоляции

20 мая 2020

Илон Маск заявил, что полноценный автопилот увеличит цену любой Теслы вдвое

20 мая 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chery Tiggo 8 - chery tiggo 8 2019 тигр вышел на охоту Тест драйв
21 мая 2020

Chery Tiggo 8
"Chery Tiggo 8: тигр вышел на охоту"
Geely Coolray - geely coolray 2020 и шлем мотоциклиста, а также дайвинг и огни ночного города
Тест драйв
18 мая 2020

Geely Coolray
"Geely Coolray и шлем мотоциклиста, а также дайвинг и огни ночного города"
Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover - новейший mercedes-benz gls 2020 и умудренный опытом range rover 2018 в шоке от собственной крутости
Сравнительный тест
15 мая 2020

Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover
"Новейший Mercedes-Benz GLS и умудренный опытом Range Rover в шоке от собственной крутости"
Volvo XC90 - volvo xc90 2020 шведская история в отдельно взятой семье
Тест драйв
12 мая 2020

Volvo XC90
"Шведская история в отдельно взятой семье"

Написано новостей:

2 5 8 5 9