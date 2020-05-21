Американский спецназ организовал побег Карлоса Гона

Власти США 20 мая по запросу Японии арестовали двух мужчин, которые помогали сбежать из-под домашнего ареста бывшему главе Nissan Карлосу Гону, которого японцы обвиняют в финансовых злоупотреблениях

Внезапно оказалось, что арестованные оказались бывшими спецназовцами из подразделения "Зеленые Береты" Арестованные — это 59-летний Майкл Тейлор и его сын 27-летний Питер Тейлор. Они бывшие солдаты американского спецназа в отставке. Сотрудники Минюста США задержали мужчин в штате Массачусетс. В розыске находится еще один пособник побега — некто Жорж-Антуан Зайек (гражданин Ливана).

Как известно, Карлоса Гона вывезли в Ливан частным бизнес-джетом . Сам Топ-менеджер прятался в музыкальном футляре. Как говорят прокуроры, Питер Тейлор прибыл в Японию за день до побега Гона, в день побега в страну прилетели Майкл Тейлор и Жорж-Антуан Зайек, взявшие с собой большие черные ящики для музыкальных инструментов. По материалам прокуратуры, Питер Тейлор трижды выезжал в Японию за несколько месяцев до побега и не менее семи раз встречался с Гоном.Все трое прибыли к Гону под видом музыкантов для якобы концерта (соответствующее разрешение арестант получил у прокуратуры). Затем Карлос спрятался в одной из коробок, его погрузили в частный бизнес-джет, который направился в Турцию.