Американскому городу запретили штрафовать водителей за превышение скорости

Полицейским небольшого городка Менифи в американском штате Арканзас на год запретили выписывать штрафы за превышение скорости.

Как сообщают местные СМИ, город стал своего рода «ловушкой» для водителей - инспекторы полиции стали злоупотреблять своими полномочиями. А вскрылось это достаточно интересно - прокуратура решила провести проверку финансовых потоков в бюджет региона и выяснилось, что половину дохода город получал, как раз, со штрафов, хотя по законодательству этот показатель не должен превышать тридцати процентов.

С начала 2018 года в Менифи не вынесли ни одного предупреждения, при этом один из полицейских за это время выписал 771 штрафа.