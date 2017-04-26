Дела у отделения Mercedes-AMG, которое ответственно за подготовку «заряженных» версий различных моделей Mercedes-Benz идут в гору

Линейка моделей постепенно расширяется, причем так, что скоро не останется ни одной «гражданской» модели, которая бы не была представлена в версии AMG. Также у отделения есть собственный спорткар (Mercedes-AMG GT), а вскоре появится и гиперкар (Mercedes-AMG Project One).

Так что вполне естественно, что в концерне Daimler AG разрешили отделению создать сеть собственных шоу-румов, где будут представлены исключительно мощные версии от AMG. Первый такой центр открылся в Токио, затем отделение планирует открыть подобные в Шанхае, Абу-Даби и в одном из немецких городов. В дилерских центрах будут представлены самые «ходовые» модели, а каждый из клиентов получит индивидуальное обслуживание.

Пока открытие отдельных Mercedes-AMG центров носит скорее имиджевый характер. Mercedes-AMG может себе это позволить: компания бьет все рекорды по продажам, так в прошлом году продажи «заряженных» версий выросли на 44% и почти достигли отметки в 100 тысяч автомобилей.