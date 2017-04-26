Автомобильный портал Motorpage
26 апр 2017

AMG создает сеть собственных дилерских центров

AMG создает сеть собственных дилерских центров
Автор фото: фирма-производитель

Дела у отделения Mercedes-AMG, которое ответственно за подготовку «заряженных» версий различных моделей Mercedes-Benz идут в гору

Линейка моделей постепенно расширяется, причем так, что скоро не останется ни одной «гражданской» модели, которая бы не была представлена в версии AMG. Также у отделения есть собственный спорткар (Mercedes-AMG GT), а вскоре появится и гиперкар (Mercedes-AMG Project One).

Так что вполне естественно, что в концерне Daimler AG разрешили отделению создать сеть собственных шоу-румов, где будут представлены исключительно мощные версии от AMG. Первый такой центр открылся в Токио, затем отделение планирует открыть подобные в Шанхае, Абу-Даби и в одном из немецких городов. В дилерских центрах будут представлены самые «ходовые» модели, а каждый из клиентов получит индивидуальное обслуживание.

Пока открытие отдельных Mercedes-AMG центров носит скорее имиджевый характер. Mercedes-AMG может себе это позволить: компания бьет все рекорды по продажам, так  в прошлом году продажи «заряженных» версий выросли на 44% и почти достигли отметки в 100 тысяч автомобилей.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Mercedes-AMG

Комментарии к новости

Последние новости

...

Сотрудникам ГИБДД вернули ручные радары

26 апреля 2017
BMW M550d xDrive 2017

BMW представила самую мощную дизельную «пятерку» в истории

26 апреля 2017
Jaguar XF Sportbrake 2018

Jaguar показал универсал XF на теннисном корте

26 апреля 2017
СП Ford Sollers

Ford модернизировал производство двигателей в России

25 апреля 2017
Mini Countryman Plug-in Hybrid 2017

Пятой моделью MINI станет электромобиль

25 апреля 2017
Toyota Corolla

Новое поколение Toyota Corolla появится в 2018 году

25 апреля 2017

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Golf - volkswagen golf 2003 пять из семи Вторичный рынок
26 апреля 2017

Volkswagen Golf
"Пять из семи"
Mercedes-Benz Vito - mercedes-benz vito 2015 выигрышная комбинация
Тест драйв
25 апреля 2017

Mercedes-Benz Vito
"Выигрышная комбинация"
Smart Fortwo Coupe - smart fortwo 2015 антиробот
Тест драйв
24 апреля 2017

Smart Fortwo Coupe
"Антиробот"
Nissan Murano - nissan murano 2016 огненно-пушистый
Тест драйв
21 апреля 2017

Nissan Murano
"Огненно-пушистый"

Написано новостей:

1 8 7 2 3