Аналитики опубликовали информацию по тому как часто в России автомобили меняют собственника, то есть назвали средний срок владения. И итоги исследования неутешительные для российского авторынка.

Согласно результатам исследования, средний срок владения автомобилем, купленным новым, в минувшем году достиг 57 месяцев (или 4 года и 9 месяцев). Отметим, что данный показатель продолжает расти и с 2008 года увеличился на 21 месяц. В последние несколько лет этот процесс был обусловлен экономическим кризисом: рост цен на машины, падение реальных доходов населения и неуверенность в завтрашнем дне негативно сказывались на желании россиян менять автомобили.

В массовом сегменте средний срок владения автомобилем (58 месяцев) практически тот же, что и в целом по стране (около 5 лет). А вот владельцы премиальных автомобилей – за счет более широких финансовых возможностей – готовы менять машины чаще.

Срок владения автомобилей в премиум-сегменте в 2017 году составил в среднем 46 месяцев, т.е. на 1 год меньше, чем в массовом. Примерно такая же картина наблюдается среди обладателей иномарок местной сборки – средний срок владения такими автомобилями равен 49 месяцам, в то время как у машин отечественных марок и импортных иномарок этот показатель достигает 63 месяцев, т.е. превышает 5 лет.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «Автостат», в прошлом году чаще всего новые машины меняли после 4 – 5 лет с момента покупки – так поступило 14% автовладельцев. Через 3 – 4 года эксплуатации их сменило 13% собственников. Такая же доля и тех, кто отъездил на машине более 10 лет. Еще 12% автовладельцев сменило автомобиль после 5 – 6 лет с момента покупки, а 10% сделали это через 2 – 3 года.

