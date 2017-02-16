Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в своем ежемесячном отчете сообщает, что южнокорейский хэтчбек Kia Rio в январе текущего года стала самым популярным автомобилем на российском рынке.

Согласно данным экспертов Ассоциации, по итогам прошлого месяца общий объем российского рынка был зафиксирован на уровне 77 916 экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом минувшего года этот показатель сократился на 5 процентов.

Абсолютным бестселлером первичного автомобильного рынка в России стал южнокорейский хэтчбек Kia Rio. За отчетный период официальные дилеры компании передали в руки своих клиентов 5 693 автомобиля, тем самым улучшив свои январские результаты на 60,2%.

Следом за ним идет отечественная Lada Granta. В первый месяц 2017 года россияне приобрели 4 624 экземпляра этой модели. Падение этого показателя в годовом отношении было отмечено на уровне 37,3%.

«Тройку» лидеров закрывает новинка отечественного автопрома – седан Lada Vesta. В январе объемы реализации этого автомобиля составили 4 088 экземпляров, что почти в полтора раза превышает результаты АППГ (+148,81%).

Следом за ним идет бывший фаворит российского рынка – Hyundai Solaris. За месяц южнокорейский автопроизводитель сумел продать на территории РФ всего 2 886 таких автомобилей – на 48,7% меньше, чем годом ранее. ТОП-5 замыкает еще одна недавняя новинка – кроссовер Hyundai Creta, который стремительно вырвался в лидеры своего сегмента. В количественном выражении, объемы реализации новинки в январе составили 2 565 экземпляров.