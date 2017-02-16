Автомобильный портал Motorpage
16 фев 2017

Аналитики назвали самые популярные автомобили в России по итогам января

Аналитики назвали самые популярные автомобили в России по итогам января
Автор фото: фликр.ком

Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в своем ежемесячном отчете сообщает, что южнокорейский хэтчбек Kia Rio в январе текущего года стала самым популярным автомобилем на российском рынке.

Согласно данным экспертов Ассоциации, по итогам прошлого месяца общий объем российского рынка был зафиксирован на уровне 77 916 экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом минувшего года этот показатель сократился на 5 процентов.

Абсолютным бестселлером первичного автомобильного рынка в России стал южнокорейский хэтчбек Kia Rio. За отчетный период официальные дилеры компании передали в руки своих клиентов 5 693 автомобиля, тем самым улучшив свои январские результаты на 60,2%.

Следом за ним идет отечественная Lada Granta. В первый месяц 2017 года россияне приобрели 4 624 экземпляра этой модели. Падение этого показателя в годовом отношении было отмечено на уровне 37,3%.

«Тройку» лидеров закрывает новинка отечественного автопрома – седан Lada Vesta. В январе объемы реализации этого автомобиля составили 4 088 экземпляров, что почти в полтора раза превышает результаты АППГ (+148,81%).

Следом за ним идет бывший фаворит российского рынка – Hyundai Solaris. За месяц южнокорейский автопроизводитель сумел продать на территории РФ всего 2 886 таких автомобилей – на 48,7% меньше, чем годом ранее. ТОП-5 замыкает еще одна недавняя новинка – кроссовер Hyundai Creta, который стремительно вырвался в лидеры своего сегмента. В количественном выражении, объемы реализации новинки в январе составили 2 565 экземпляров.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
АвтоБизнесРевю, АЕБ, Автостат

Комментарии к новости

Последние новости

...

В прошлом году доля дизельных автомобилей на российском выросла до 7,7 процентов

15 февраля 2017

Mitsubishi продал последний Lancer Evolution в России

15 февраля 2017

Lamborghini объявила о самом масштабном отзыве в своей истории

15 февраля 2017

Российский рынок грузовых автомобилей в январе вырос на четверть

15 февраля 2017

Audi обновила хот-хэтч RS3 Sportback

15 февраля 2017

Ford запустил в серию новую версию Focus и Fiesta для российского рынка

15 февраля 2017

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Peugeot Expert - peugeot expert profi transformer 2014 хамелеон Тест драйв
15 февраля 2017

Peugeot Expert
"Хамелеон"
Datsun mi-DO - datsun mi-do 2015 показать характер
Тест драйв
14 февраля 2017

Datsun mi-DO
"Показать характер"
Volkswagen Jetta, Toyota Corolla - сравнительный тест toyota corolla 2017 и volkswagen jetta 2015. оптимальный баланс
Сравнительный тест
13 февраля 2017

Volkswagen Jetta, Toyota Corolla
"Оптимальный баланс"
Cadillac XT5 - cadillac xt5 2017 для европы с любовью
Тест драйв
10 февраля 2017

Cadillac XT5
"Для Европы с любовью"

Написано новостей:

1 8 2 7 0