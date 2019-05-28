Аналитики предсказали электрокаром светлое будущее

Электрокары пользуются пока еще очень слабым спросом, и не в последнюю очередь такая ситуация складывается из-за присущих им недостатков. Одним из них является высокая себестоимость производства, однако в этом отношении вскоре будет достигнут существенный прогресс.

Как сообщают аналитики Bloomberg New Energy Finance, согласно новому прогнозу, в 2040 году количество продаваемых электрокаров в общей массе составит не менее 57%, причем автомобили с электрическими двигателями будут популярны и в сегменте LCV.

Быстрое развитие рынка электромобилей позволит снизить их стоимость по сравнению с автомобилями с традиционными ДВС. По прогнозам экспертов, в течение следующих 20 лет ежегодные продажи электрокаров вырастут с двух миллионов экземпляров в прошлом году до 56 миллионов в 2040 году. В течение этого же периода уровень реализации автомобилей с ДВС упадет с 85 до 42 миллионов экземпляров ежегодно. Не последнюю роль в этом сыграет стоимость аккумуляторных батарей, которые с 2010 года уже подешевели на 85%.

Что касается себестоимости автомобилей с электрическими двигателями, то аналитики ожидают, что она сравняется с машинами на основе ДВС уже в следующем, 2020 году, не говоря уже об очевидном превосходстве электрокаров при ежедневной эксплуатации