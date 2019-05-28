Автомобильный портал Motorpage
28 май 2019

Аналитики предсказали электрокаром светлое будущее

Аналитики предсказали электрокаром светлое будущее
Электрокары пользуются пока еще очень слабым спросом, и не в последнюю очередь такая ситуация складывается из-за присущих им недостатков. Одним из них является высокая себестоимость производства, однако в этом отношении вскоре будет достигнут существенный прогресс.
Как сообщают аналитики Bloomberg New Energy Finance, согласно новому прогнозу, в 2040 году количество продаваемых электрокаров в общей массе составит не менее 57%, причем автомобили с электрическими двигателями будут популярны и в сегменте LCV.

Быстрое развитие рынка электромобилей позволит снизить их стоимость по сравнению с автомобилями с традиционными ДВС. По прогнозам экспертов, в течение следующих 20 лет ежегодные продажи электрокаров вырастут с двух миллионов экземпляров в прошлом году до 56 миллионов в 2040 году. В течение этого же периода уровень реализации автомобилей с ДВС упадет с 85 до 42 миллионов экземпляров ежегодно. Не последнюю роль в этом сыграет стоимость аккумуляторных батарей, которые с 2010 года уже подешевели на 85%.

Что касается себестоимости автомобилей с электрическими двигателями, то аналитики ожидают, что она сравняется с машинами на основе ДВС уже в следующем, 2020 году, не говоря уже об очевидном превосходстве электрокаров при ежедневной эксплуатации
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Volvo назвала российские цены на новый седан S60

28 мая 2019

Honda NSX Type R дебютирует осенью

28 мая 2019

Продажа бензина перестала быть прибыльным делом

28 мая 2019
Kia XCeed

Внедорожный Ceed: срыв покровов

28 мая 2019
Skoda Mountiaq

Пикап Skoda получил официальное название

28 мая 2019
Mazda 3 2019

Новая Mazda3 приедет в Россию

28 мая 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Nissan Murano - не верьте внешности nissan murano 2019, он куда круче, чем вам кажется Тест драйв
27 мая 2019

Nissan Murano
"Не верьте внешности Nissan Murano, он куда круче, чем вам кажется"
Chery Tiggo 7 - chery tiggo 7 2019 «я гимназистка седьмого класса...»
Тест драйв
24 мая 2019

Chery Tiggo 7
"«Я гимназистка седьмого класса...»"
Hyundai Genesis G70 - прошел ли genesis g70 2019 тест на премиальность нашими дорогами?
Тест драйв
22 мая 2019

Hyundai Genesis G70
"Прошел ли Genesis G70 тест на премиальность нашими дорогами?"
Hyundai Santa Fe, Renault Koleos - hyundai santa fe и renault koleos: внешность имеет значение
Сравнительный тест
14 мая 2019

Hyundai Santa Fe, Renault Koleos
"Hyundai Santa Fe и Renault Koleos: внешность имеет значение"

Написано новостей:

2 3 4 5 0