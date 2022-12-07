Apple перенесла запуск своего электрокара на год

2026 – теперь всем поклонникам Hi-Tech-гиганта из Купертино стоит ждать именно этого момента, только тогда Apple покажет миру свой электромобиль.

Почему Apple снова переносит сроки запуска? Все дело в упрощении – изначально компания хотела выпустить полностью автономный автомобиль, оснастив его всем необходимым – радаром, лидаром и прочими датчиками. Несколько позже инженеры пришли к выводу, что конструкцию необходимо упростить и ввести в «уравнение» водителя.

Это решение потребовало пересмотреть все салонное пространство и компоновку. Собственно, дополнительное время и требуется на все вышеперечисленные манипуляции. Несмотря на то, что Apple ещё ни разу официально не демонстрировала изображений будущего электрокара, будущая новинка пользуется высоким доверием у потенциальных покупателей.