Apple расширит функционал протокола Carplay

Apple работает над проектом, который выведет возможности CarPlay на новый уровень. Протокол будет поддерживать управление некоторыми функциями автомобиля

Инженеры Apple хотят сделать так, чтобы через интерфейс CarPlay осуществлялся доступ к бортовому компьютеру автомобиля. Также при помощи Carplay можно будет управлять климатической системой машины и регулировками кресел.

Фактически инженеры Apple делают аналог телеметрических систем автопроизводителей, вроде Volvo on Call или Lada Connect. И здесь возникают логичные вопросы - зачем автомобильным компаниям использовать решения от Apple, если у них самих есть аналоги с похожим, а то и большим функционалом. Собственно, наши опасения разделяют другие эксперты, и другие СМИ. Тот же Bloomberg считает, что потенциала у данной разработки нет вовсе.