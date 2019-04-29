Apple запатентовала систему охлаждения для электромобилей

Согласно заявке, поданной в Ведомство по патентам и товарным знакам США, известный производитель смартфонов предлагает использовать для этого модульную систему терморегулирования

Согласно описанию патента, система терморегулирования состоит из нескольких контуров: циркуляции хладагента, охлаждения, нагрева (нужен для прогрева батарей в случае запуска при низких температурах), блока батарей и силовой установки. У каждого из этих контуров (кроме контура с хладагентом) есть свой теплообменник, все они соединены друг с другом и могут открываться и закрываться, обеспечивая нагрев или охлаждение отдельных участков системы.

Предполагается, что компания Apple сама будет собирать всю систему, закачивать в неё хладагент, проверять, а затем в готовом виде поставлять другим компаниям. Любопытно, что разработкой системы терморегулирования занималась группа инженеров, известная как Project Titan. В ее состав входят инженеры, ранее работавшие в компаниях, выпускающих электрокары. Например, Винсент Джонстон, который до Apple успел поработать в компании Tesla.