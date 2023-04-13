Арнольд Шварценеггер стал чинить дороги

Знаменитый актёр и экс-губернатор Калифорнии был вынужден взять лопату в руки, чтобы починить выбоину на дороге

Возможно, это лишь пиар-ход со стороны актера, но история показательная - жители района Брентвуд ждали от властей ремонта дороги более трёх недель, но так и не дождались. Причем муниципальное руководство постоянно находило причины отложить ремонт. Последней каплей стало заявление о том, что из-за высокого количества осадков, чинить дороги просто нецелесообразно.

К слову, местные СМИ заявляют, что жители направили более двадцати тысяч обращений о необходимости ремонта дороги, но лишь малая часть из них была рассмотрена.