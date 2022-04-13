Ателье Pininfarina выпустило электросамокат

Известнейшая итальянская дизайн-студия, которая подарила миру множество красивейших автомобилей, решила на время сменить сферу деятельности и заняться средствами индивидуальной мобильности.

Первой ласточкой стал электросамокат KPF Argento. Новинка способна разгоняться до 25 километров в час, а солидная батарея обеспечивает ему внушительный (для данного типа техники) пробег в сорок километров. К слову, у самоката есть несколько режимов работы, к примеру, в экологичном он не сможет разогнаться более шести километров в час. Производитель заявляет, что это удобное решение для передвижения в местах массового скопления людей.

Любопытно, но в будущем Pinifarina планирует вывести наименование Argento в отдельный суббренд под которым будет выпускаться целая линейка транспортных средств на электрическом ходу – гироскутеры, велосипеды, квадрициклы и.т.д.