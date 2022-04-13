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13 апр 2022

Ателье Pininfarina выпустило электросамокат

Ателье Pininfarina выпустило электросамокат
Автор фото: фирма-производитель

Известнейшая итальянская дизайн-студия, которая подарила миру множество красивейших автомобилей, решила на время сменить сферу деятельности и заняться средствами индивидуальной мобильности.

Первой ласточкой стал электросамокат KPF Argento.  Новинка способна разгоняться до 25 километров в час, а солидная батарея обеспечивает ему внушительный (для данного типа техники) пробег в сорок километров. К слову, у самоката есть несколько режимов работы, к примеру, в экологичном он не сможет разогнаться более шести километров в час. Производитель заявляет, что это удобное решение для передвижения в местах массового скопления людей.

Любопытно, но в будущем Pinifarina планирует вывести наименование Argento в отдельный суббренд под которым будет выпускаться целая линейка транспортных средств  на электрическом ходу – гироскутеры, велосипеды, квадрициклы и.т.д.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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