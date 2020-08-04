Ателье Zagato выпустит карбоновый суперкар с 6,8-литровым мотором

Ателье Zagato объявило о скором выпуске серии суперкаров GTZ под маркой IsoRivolta. Эксклюзивные купе отличатся карбоновым кузовом в ретростиле, 6,8-литровым компрессорным мотором и будут выпущены тиражом 19 экземпляров

Экстерьер возрождённого купе IsoRivolta GTZ будет вдохновлён оригинальной двухдверкой Iso Rivolta A3 1963 года выпуска. Как и полвека назад, итальянский дизайн будет сочетаться с американской технической начинкой - основой GTZ послужит Chevrolet Corvette Z06 седьмого поколения.

Известно, что кузов купе будет выполнен из углеродного волокна, а «сердцем» суперкара станет 6,8-литровый мотор с нагнетателем производства General Motors. Мощность не сообщается, но ориентиром могут служить характеристики «стокового» Corvette Z06 — с 6,2 литра рабочего объёма снимают 659 лошадиных сил.