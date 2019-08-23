Автомобильный портал Motorpage
23 авг 2019

Audi, BMW и Mercedes-Benz объединятся

Audi, BMW и Mercedes-Benz объединятся

Ярые конкуренты объединяются ради великой цели всего автомобильного мира. Подробности будут озвучены на автосалоне во Франкфурте

Компании уже объявили о стратегическом партнерстве, которое позволит им разработать технологию автономного вождения. На первом этапе компании займутся созданием технологий следующего поколения систем помощи водителю. Речь идет об автономной парковке и полуавтономных системах от третьего до пятого уровня, которые помогут водителю управлять автомобилем на трассе. Цель сотрудничества — сделать эти технологии максимально доступными уже к 2025 году.

Автопроизводители также заявили, что партнерство поможет ускорить и оптимизировать развитие технологий автономного вождения. Стоит отметить, что данное сотворчество существенно снизит затраты на разработки, поскольку они будут распределяться между автопроизводителями. Что касается участия в этом партнерстве компании Volkswagen, то знающие люди могут указать на факт сотрудничества в этом же направлении немецкого концерна и компании Ford. Правда, немецкие СМИ сообщают, что оба вида сотрудничества не будут являться помехой друг другу.

При написании новости использовалась информация:
За Рулем

Комментарии к новости

Последние новости

...
Hyundai Palisade 2020

В России заметили самый большой кроссовер Hyundai

23 августа 2019

Джиперы уничтожают деревья

23 августа 2019
Toyota Supra GT4 2020

На Toyota Supra вам будет запрещено участвовать в уличных гонках

23 августа 2019

Volkswagen изменит свой логотип

23 августа 2019
Lamborghini

Lamborghini привезет во Франкфурт новый гиперкар

23 августа 2019
Toyota Mr2

Хотим возродить MR2, дайте нам Porsche!

23 августа 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA ProCeed - kia proceed gt 2019 заявка подана Тест драйв
23 августа 2019

KIA ProCeed
"Заявка подана"
Mitsubishi Outlander - дорога в облака
Автопутешествия
21 августа 2019

Mitsubishi Outlander
"Дорога в облака"
Audi Q8 - на какой крючок вас может подцепить audi q8 2019
Тест драйв
20 августа 2019

Audi Q8
"На какой крючок вас может подцепить Audi Q8"
KIA Ceed - kia seed sw 2019 вид спереди
Тест драйв
19 августа 2019

KIA Ceed
"Владельцу KIA Ceed SW не нужно выбирать – грузить по полной или гонять от души. Часть 2"

Написано новостей:

2 4 0 6 3