Audi, BMW и Mercedes-Benz объединятся

Ярые конкуренты объединяются ради великой цели всего автомобильного мира. Подробности будут озвучены на автосалоне во Франкфурте

Компании уже объявили о стратегическом партнерстве, которое позволит им разработать технологию автономного вождения. На первом этапе компании займутся созданием технологий следующего поколения систем помощи водителю. Речь идет об автономной парковке и полуавтономных системах от третьего до пятого уровня, которые помогут водителю управлять автомобилем на трассе. Цель сотрудничества — сделать эти технологии максимально доступными уже к 2025 году.

Автопроизводители также заявили, что партнерство поможет ускорить и оптимизировать развитие технологий автономного вождения. Стоит отметить, что данное сотворчество существенно снизит затраты на разработки, поскольку они будут распределяться между автопроизводителями. Что касается участия в этом партнерстве компании Volkswagen, то знающие люди могут указать на факт сотрудничества в этом же направлении немецкого концерна и компании Ford. Правда, немецкие СМИ сообщают, что оба вида сотрудничества не будут являться помехой друг другу.