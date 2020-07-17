Audi будет разрабатывать софт для всего VW Group

В Volkswagen Group объявили, что руководить разработкой программного обеспечения для его автомобилей впредь будет Audi. Прежде этим занимался сам Volkswagen

«Центр гравитации разработки ПО переместится из Вольфсбурга в Ингольштадт», — сказал глава Volkswagen Group Герберт Дисс во время виртуальной пресс-конференции, организованной во вторник консалтинговой фирмой PwC.

Ранее на текущей неделе немецкая бизнес-газета Handelsblatt писала, что Volkswagen думает над отставкой главы подразделения Car.Software Кристиана Сенгера (оно занимается разработкой софта). Сенгеру вменяют в вину проблемы с ПО на полностью электрическом ID3 и на Golf IIX. До Volkswagen Сенгер трудился в BMW — в частности, отвечал за разработку электромобиля BMW i3. В VW он помог создать модульную электромобильную платформу MEB. Качество разработки софта критически важно на электромобилях, к которым постепенно переходит мировой автопром. Они в гораздо большей степени полагаются на компьютерные технологии, чем машины с двигателями внутреннего сгорания.