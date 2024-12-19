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19 дек 2024

Audi и FAW запустили завод по производству электрокаров в Китае

Audi и FAW запустили завод по производству электрокаров в Китае
Автор фото: фирма-производитель

В Китае начал работать совместный завод компаний Audi и FAW в городе Чанчунь. Предприятие, которое получило название Audi FAW NEV, сосредоточено на выпуске электромобилей

На заводе будет производиться кроссовер Audi Q6L e-tron. В дальнейшем планируется запуск сборки модели Audi A6 e-tron, созданной специально для китайского рынка. Годовая мощность завода составит более 150,000 единиц. Китайский концерн сообщил, что около 50% поставщиков находятся в радиусе 30 километров от предприятия, что повышает локализацию производства. В будущем Audi FAW NEV планирует достигнуть 90% локализации.

Совместное предприятие было создано в 2021 году с долями: Audi — 55%, Volkswagen China — 5%, China FAW — 40%. Завод разрабатывает модели на платформе PPE (Premium Platform Electric), которая базируется на компонентах платформ Volkswagen MEB и Porsche J1.

При написании новости использовалась информация:
cnevpost

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