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26 июн 2018

Audi и Hyundai будут сотрудничать

Audi и Hyundai будут сотрудничать
Автор фото: фирма-производитель

Несмотря на бурное развитие автомобилей «на батарейках», некоторые компании не отказываются от машин на водородных топливных ячейках. Так, Audi и Hyundai заключили соглашение о совместной работе в этой области.

В рамках нового партнерства два автопроизводителя объединят усилия по разработке автомобилей на водородных топливных ячейках (FCEV). В первую очередь такое сотрудничество касается совместного использования лицензий и патентов на разработки.

Hyundai, Audi и их структуры в ближайшие годы будут обмениваться патентами, что позволит партнерам пользоваться разработками друг друга. Срок действия контракта не разглашается. Помимо этого, соглашение включает взаимный доступ к разработкам компонентов топливных элементов. В качестве первого шага Hyundai предоставит Audi доступ к компонентам, создание которых основано на разработках, реализованных в Hyundai ix35 Fuel Cell и Hyundai NEXO.

При этом Audi, на которую в составе концерна Volkswagen возложена ответственность за разработку технологий водородных топливных элементов, также получит возможность полноценно пользоваться услугами поставщиков компонентов, с которыми работает Hyundai.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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