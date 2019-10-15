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15 окт 2019

Audi не полетела

Audi не полетела

Автопроизводитель признал концепцию модульного летающего транспортного средства бесперспективной и разорвал отношения с Airbus

Напомним, что Pop.Up – это полностью беспилотная, управляемая искусственным интеллектом транспортная система. Двухместная пассажирская капсула может пристыковаться к электромобильному шасси, к электрическому квадрокоптеру с гигантскими (диаметр – 1780 мм) парными роторами. Проект дебютировал в 2017 году на Женевском автосалоне, тогда в нём участвовали ателье Italdesign (входит в состав концерна Volkswagen) и авиастроительная компания Airbus, а Audi примкнула позже. В ноябре того же 2018 года Pop.Up в масштабе 1:4 успешно прошёл лётные испытания, а к концу 2019-го планировалось поднять в воздух уже полноразмерный прототип.

К сожалению, его не будет. Издание Automotive News со ссылкой на полученное из Audi письмо сообщило, что автопроизводитель вышел из проекта Pop.Up, поскольку тот оказался слишком сложным и малоперспективным. По мнению Audi, должно пройти слишком много времени, чтобы автономные путешествия по земле и воздуху без пересадок стали реальностью, а потому следует сосредоточиться на более простых и экономически эффективных решениях воздушной городской мобильности.

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