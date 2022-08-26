Audi официально объявила об участии в гонках «Формулы-1»

Компания Audi официально подтвердила, что примет участие в гонках Формулы-1 начиная с сезона 2026 года. Какая именно команда станет партнёром Audi, пока не уточняется, но фирма уже заявила, что разработает собственный силовой агрегат.

На данный момент известно, что все работы по мотору будут выполняться подразделением Audi Sport. Причем под это дело был даже открыт специальный инжиниринговый центр. Любопытно, но участие в серии «Королевских гонок» повлекло за собой и некоторые важные перестановки в компании.

Во-первых, Audi полностью отказывается от участия в гонках на выносливость – все силы переброшены на «Формулу-1». Во-вторых, нынешний директор Audi Sport Юлиус Зеебах займётся стратегическим руководством Audi в области технического развития, а его место займёт Рольф Михль, сейчас выполняющий функции операционного директора подразделения.