Aurus Komendant: дата производства названа

В скором времени НАМИ готовится освоить мелкосерийное производство кроссоверов Aurus Komendant. Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, в какой стадии находится реализация этого проекта

По словам министра, планы по производству данных автомобилей намечены на конец 2020 - начало 2021 года. Сейчас специалистами ФГУП "НАМИ" ведутся работы по созданию предсерийных автомобилей, первые из которых появятся уже в начале 2019 года.

Напомним, что в начале месяца генеральный директор компании Sollers, Вадим Швецов сообщил, что весь тираж седанов Senat (120 штук), запланированных в производство на 2019 год, уже распродан, и на 2020 год фирма заказов уже не принимает, так как поток желающих слишком высок.

Между тем, Sollers, в перспективе, должен перехватить у НАМИ эстафету выпуска всех автомобилей и сделать их по-настоящему массовыми. Напомним, что Sollers принадлежит 25% компании Aurus. Площадка для конвейерного производства пока не выбрана. Этот вопрос должен решиться до конца текущего года. В качестве одной из возможных площадок рассматривается особая экономическая зона "Алабуга" в Татарстане.