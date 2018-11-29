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29 ноя 2018

Aurus Komendant: дата производства названа

Aurus Komendant: дата производства названа

В скором времени НАМИ готовится освоить мелкосерийное производство кроссоверов Aurus Komendant. Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, в какой стадии находится реализация этого проекта

По словам министра, планы по производству данных автомобилей намечены на конец 2020 - начало 2021 года. Сейчас специалистами ФГУП "НАМИ" ведутся работы по созданию предсерийных автомобилей, первые из которых появятся уже в начале 2019 года.

Напомним, что в начале месяца генеральный директор компании Sollers, Вадим Швецов сообщил, что весь тираж седанов Senat (120 штук), запланированных в производство на 2019 год, уже распродан, и на 2020 год фирма заказов уже не принимает, так как поток желающих слишком высок.

Между тем, Sollers, в перспективе, должен перехватить у НАМИ эстафету выпуска всех автомобилей и сделать их по-настоящему массовыми. Напомним, что Sollers принадлежит 25% компании Aurus. Площадка для конвейерного производства пока не выбрана. Этот вопрос должен решиться до конца текущего года. В качестве одной из возможных площадок рассматривается особая экономическая зона "Алабуга" в Татарстане. 

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При написании новости использовалась информация:
ТАСС, Авторамблер

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