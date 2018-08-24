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24 авг 2018

Aurus показал седан Senat на новом фото

Aurus показал седан Senat на новом фото
Автор фото: фирма-производитель

Российский седан Aurus Senat до этого попадался фотографам только в бронированном исполнении для кортежа президента страны. Теперь же показан «гражданский» небронированный вариант этой модели

Официально машину представят на Московском международном автосалоне. Собственно, внешних отличий от бронированной версии не так уж и много: стекла не такие толстые, а на крыше отсутствуют антенны спецсвязи.

В салоне тоже никаких откровений. Как мы и ожидали, виртуальная приборная панель здесь объединена под единым стеклом с экраном информационно-развлекательной системы на манер Mercedes-Benz S-класса. Еще больше ассоциаций с немецким автомобилем вызывает шайба управления мультимедиа, размещенная на массивном центральном тоннеле. Передние сиденья со всевозможными электрорегулировками имеют довольно развитую боковую поддержку.

Технические характеристики машины пока не сообщаются. Но, вероятнее всего, коммерческая версия седана получит тот же 5,7-литровый двигатель с двойным турбонаддувом, что и машина используемая в спецверсии и на лимузине Владимира Путина. Мощность этого силового агрегата V8 составляет 597 л.с. Двигатель агрегатирован с 10-ступенчатым «автоматом» разработки российской компании КАТЕ.

Базовую цену на седан объявят в рамках автосалона. Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров говорил о том, что машина будет дороже одноклассников из премиум-сегмента, а это Mercedes-Benz S-класса и BMW 7-й серии, но дешевле представителей из мира роскоши: конкурентов от Rolls-Royce и Bentley.

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При написании новости использовалась информация:
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