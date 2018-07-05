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5 июл 2018

Aurus станет на треть арабским

Aurus станет на треть арабским
Автор фото: Aurus Motors

Автомобили марки Aurus это коммерческий вариант седана «Сенат», минивэна «Арсенал» и внедорожника «Комендант» российского проекта «Кортеж». Машины еще не продают, но за рубежом к Aurus уже возник интерес.

Инвестиционный фонд DSDF, принадлежащий компании Tawazun из ОАЭ, принял решение инвестировать в Aurus более ста миллионов евро. Соглашение о создании совместного предприятия было подписано в Москве во время встречи главы Минпромторга Дениса Мантурова и министра иностранных дел ОАЭ Абдуллы Бин Зайед Аль Нахайны.

«Это соглашение о том, что при подписании уже корпоративного документа Tawazun войдет (в уставный капитал). Это пока меморандум, но при этом определена сумма инвестиций более 100 млн евро, если быть точным - 110 млн евро, — цитирует «Интерфакс» главу российского ведомства. — Все, конечно, завершит оценка, но предварительно это около 30% участия в этом проекте. Остальное - это НАМИ, 60% с лишним, и где-то около 5% - это "Соллерс", - отметил он. При этом Мантуров не исключил появления новых партнеров в СП, "но, по крайней мере, на сегодняшний день у нас такой потребности нет».

В принципе, ничего удивительного: в арабских странах любят и ценят эксклюзивные автомобили, которыми, без сомнения являются и машины Aurus. Напомним, что официальная премьера седана «Сенат» и микроавтобуса «Арсенал» состоится в рамках Московского международного автосалона в конце августа этого года. Внедорожник «Комендант» будет представлен в следующем году.

По предварительным оценкам стоимость седана «Сенат» составит около 10 миллионов рублей. По словам Дениса Мантурова автомобили проекта будут позиционироваться выше премиальных соперников (Mercedes-Benz, BMW), но будут стоить дешевле люксовых (Rolls-Royce, Bentley).
 

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При написании новости использовалась информация:
Интерфакс

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