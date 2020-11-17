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17 ноя 2020

Автодилерам не верят

Автодилерам не верят

Автовладельцы считают, что дилеры накручивают цены и даже вступают в сговор с угонщиками

Аналитики компании «Delta Системы безопасности» провели опрос среди российских водителей и выяснили, что большинство из них не доверяют автомобильным дилерам. 76 процентов жителей России допускают, что менеджеры автосалонов могут вступать в сговор с угонщиками и давать им наводку на «свежую» машину без номеров. При этом 12 процентов респондентов даже сталкивались с такими случаями, а другие 12 процентов считают, что подобные истории были возможны только в «лихие 90-е».

Только у «официалов» свои автомобили обслуживают 19 процентов владельцев, которые считают, что риск нарваться на некачественный сервис в сторонних организациях слишком велик. Большая часть опрошенных – 65 процентов – не доверяют только небольшим фирмам, а еще 16 процентов спокойно обслуживают машины и у них.

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