Автодилеры просят признать себя жертвами

Ассоциация автодилеров РОАД в очердной раз обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой об определении собственного статуса

На этот раз дилеры просят включить их и автосервисы в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится в письме РОАД, с которым ознакомились РИА Новости.

В письме говорится, что на сегодня в дилерских центрах по продаже и обслуживанию автомобилей в общей сложности задействовано более 300 тысяч человек. Авторитейлеры во исполнение указа президента, а также нормативных актов субъектов РФ вынуждены приостановить работу, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, но это может привести к негативным последствиям для отрасли.

«Автодилеры могут лишиться возможности выплачивать заработную плату, дополнительные меры социального обеспечения, исполнять свои обязательства по банковским кредитам, при отсутствии которых автодилеры не смогут осуществлять свою хозяйственную деятельность», — говорится в письме.