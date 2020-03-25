Автодилеры скандируют: “Мишустин, помоги!”

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) направила премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой принять ряд мер в целях поддержки отрасли на фоне падения спроса на автомобили. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на текст письма ассоциации

В РОАД считают, что ухудшение экономической ситуации на фоне распространения коронавируса ведет к существенному спаду на автомобильном рынке. В письме отмечается, что ситуация может привести к ухудшению показателей не только в сегменте новых и поддержанных автомобилей, но и сервисных услуг и запасных частей. С целью избежания массовых увольнений и банкротств дилеры попросили освободить их от социальных выплат, вести каникулы по налогам на имущество и землю, а также дать отсрочку по уплате НДС.

К слову, в РБК недавно заявили о том, что Всероссийский союз страховщиков (ВСС) направил председателю ЦБ России Эльвире Набиуллиной письмо с просьбой на время расширить коридор для базовой ставки ОСАГО минимум на 10% для всех типов транспортных средств для того. В ВСС обосновали необходимость введения таких мер компенсированием роста цен на восстановительный ремонт автомобилей на фоне изменения курса валют.