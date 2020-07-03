«Автодор» хочет строить дороги за счет продажи долговых облигаций

Госкомпания «Автодор» для строительства новых дорог может выпустить долговые облигации на сумму 300 млрд рублей. Об этом пишет издание «Ведомости» со ссылкой на председателя госкомпании и вице-премьера Марата Хуснуллина

Прежде «Автодор» работал только с помощью механизма концессии. В таком случае дорога строится за счет своих, бюджетных и заемных средств, в обмен компания получает ее во владение и пользование на длительный срок, собирая с автомобилистов плату за проезд и отбивая таким образом инвестиции.

Планируется, что облигации станут выпускать под конкретные проекты, при этом остальные объекты продолжат реализовываться по концессиям. Будут это бессрочные облигации или обыкновенные, не уточняется. По информации источников, опробовать схему могут уже при строительстве трассы Москва — Казань. Основную часть денег «Автодор» получит из бюджета, а еще около 220 млрд рублей понадобится привлечь. Механизм облигаций также позволит распределять подряды через открытую площадку госзакупок.