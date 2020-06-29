«Автодор» назвал стоимость проезда по ЦКАД

За проезд по ЦКАД надо будет платить по 2,5 руб. за 1 км. В понедельник движение открыли на 23-километровом участке от Можайского до Новорижского шоссе. Полностью строительство дороги должны закончить в 2021 году

Стоимость проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) составит 2,5 руб. за 1 км. Как сообщает ТАСС, об этом журналистам рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.

«Там 339 км, умножайте на 2,5», — заявил Петушенко. При этом у водителей есть возможность сократить стоимость проезда на 20% за счет использования транспондеров, уточнил он.

В прошлом году начальник главного управления дорожного хозяйства Московской области Константин Ляшкевич в качестве ориентировочной цены называл 2,3–2,5 руб. за 1 км. При этом он указывал, что окончательное решение о стоимости проезда по ЦКАД должен принимать заказчик, а также вкладывающие средства в проект концессионеры.