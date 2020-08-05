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5 авг 2020

«Автодор» предупреждает о длинных пробках на М-4 «Дон»

«Автодор» предупреждает о длинных пробках на М-4 «Дон»

Госкомпания «Автодор» — оператор платных трасс в России — предупреждает о риске длинных пробок на федеральной автодороге М-4 «Дон»

«В конце июля среднесуточный трафик на М-4 «Дон» вырос до 60 тысяч автомобилей в сутки. Но пик еще впереди. Он традиционно приходится на последний месяц лета. Ежегодно на М-4 в августе среднесуточный трафик составляет более 70 тысяч машин в сутки», — пишет пресс-служба «Автодора».

В первые дни августа нагрузка на отдельных участках М-4 различалась в зависимости от региона. Максимальная интенсивность движения в Московской области была более 96 тысяч автомобилей в сутки. Однако больше всего транспортных средств зафиксировано в районе Аксая в Ростовской области — более 100 тысяч машин в сутки. Нагрузка на трассу в Краснодарском крае была в среднем 60 тысяч автомобилей. «Автодор» отмечает, что на 35 участках трассы М-4 сейчас идут активные ремонтные работы — это повышает риск сложных дорожных заторов.

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Drom

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