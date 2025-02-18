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18 фев 2025

“Автодор” разрешил “медленно” двигаться по трассе М-11

“Автодор” разрешил “медленно” двигаться по трассе М-11

Российская государственная компания “Автодор” отменила штрафы за движение между пунктами въезда и выезда на трассе М-11 «Нева» в течении более двух часов, если общий маршрут находится в пределах 50 км

Компания внедрила автоматическую систему распознавания проездов, которая позволит избежать начисления максимального тарифа добросовестным водителям и предотвратит мошеннические схемы. До этого денежное наказание вводилось для противодействия с уклонистами оплаты проезда. Напомним, что протяженность М-11 варьируется от 8 до 50 км в зависимости от участка (всего их 21). Госкомпания считает, что около часа достаточно, чтобы проехать весь маршрут, но закладывает дополнительный час на заправку автомобиля или “перекус” для водителя.

В “Автодоре” подчеркнули, что каждый водитель, который считает оплату по максимальному тарифу ошибочной, может обратиться к оператору платного участка, предоставив данные о поездке и чеки, чтобы подтвердить детали проезда по трассе.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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