Автохулиганов будут лишать прав

Государственная дума начала разработку законопроекта, предусматривающего лишение водительских прав для злостных автохулиганов

Как сообщает РИА «Новости», с такой инициативой выступила зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина. «Мы предлагаем усилить ответственность за любое повторное и многократное мелкое хулиганство. Соответствующий законопроект мы уже начали готовить с коллегами-юристами», — заявила депутат.

Парламентарий объяснила, что на такое предложение ее натолкнул просмотр видеоролика из Владивостока, где водитель Lexus намеренно окатил водой из лужи пешеходов. После этого своим поступком автомобилист решил похвастаться в интернете. «Этот случай бытового хамства, на мой взгляд, нельзя оставлять без внимания. Хулиган, оскорбивший человеческое достоинство прохожих, не только не чувствовал своей вины, но и гордился своим поступком, подчеркивая, что его не волнует мнение осуждающих», — добавила Вторыгина.