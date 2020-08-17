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17 авг 2020

Автохулиганов будут лишать прав

Автохулиганов будут лишать прав

Государственная дума начала разработку законопроекта, предусматривающего лишение водительских прав для злостных автохулиганов

Как сообщает РИА «Новости», с такой инициативой выступила зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина. «Мы предлагаем усилить ответственность за любое повторное и многократное мелкое хулиганство. Соответствующий законопроект мы уже начали готовить с коллегами-юристами», — заявила депутат.

Парламентарий объяснила, что на такое предложение ее натолкнул просмотр видеоролика из Владивостока, где водитель Lexus намеренно окатил водой из лужи пешеходов. После этого своим поступком автомобилист решил похвастаться в интернете. «Этот случай бытового хамства, на мой взгляд, нельзя оставлять без внимания. Хулиган, оскорбивший человеческое достоинство прохожих, не только не чувствовал своей вины, но и гордился своим поступком, подчеркивая, что его не волнует мнение осуждающих», — добавила Вторыгина.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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