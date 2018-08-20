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20 авг 2018

Автокомпании заработали в России больше миллиарда рублей

Автокомпании заработали в России больше миллиарда рублей

В первом полугодии этого года на российском рынке продано 718 600 автомобилей, это на 18,2% больше, чем годом ранее. А вот рост выручки от продаж автомобилей гораздо выше

В январе-июне этого года выручка автопроизводителей от продаж новых автомобилей на российском рынке составила 1 млрд 094 млн рублей, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидером тут является корейская марка Kia, которая за счет реализации 111,2 тыс. легковых автомобилей получила выручку в 134 млрд рублей (при средней цене 1,2 млн руб.). Этот результат на 45% выше прошлогоднего.

На второй строчке рейтинга находится Toyota, выручка которой за отчетный период составила 115 млрд рублей (+15%). На третьей позиции – Lada с показателем 98 млрд рублей (+30%). Четвертым в рейтинге оказывается Hyundai (97 млрд руб.; +32%), а замыкает пятерку лидеров Mercedes-Benz (77 млрд руб.; +7%).

Стоит отметить, что все марки, входящие в топ-10 лидеров по выручке, показывают положительную динамику. При этом лучший рост демонстрирует лидер рейтинга Kia. Эксперты также отмечают, что в топ-10 лидеров по выручке за 1 полугодие попали как представители премиум-сегмента (Mercedes-Benz, BMW, Lexus), средневзвешенная цена автомобилей которых начинается от 3,7 млн рублей, так и производители машин массового сегмента (Lada, Renault), средневзвешенная цена которых составляет менее 1 млн рублей.

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При написании новости использовалась информация:
Автостат

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