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11 мар 2019

Автомобиль и квадроцикл

Автомобиль и квадроцикл

Небольшая компания Engler из Словакии представила в Женеве экстремальное транспортное средство F.F Superquad. Это своеобразная смесь автомобиля, напоминающего по дизайну типичный суперкар, и квадроцикла

Начнем с того, что у транспортного средства нет кабины, дверей, нормального рулевого колеса, приборной панели и даже кресел. Вместо всего этого точно по центру Superquad установлены седло и мотоциклетный руль. Вся конструкция заключена в карбоновые панели, которые имеют настолько большой размер, что  транспортное средство по габаритам сопоставимо с обычным автомобилем.

К слову, размеры обусловлены силовыми характеристиками. Дело в том, что Superquad приводится в движение 5,2-литровым двигателем V10 – этот мотор ставится на Lamborghini Huracan и Audi R8. Двигатель форсирован до 850 лошадиных сил. Учитывая, что Superquad весит всего 850 килограмм,  соотношение массы и мощности - 1:1 - выглядит пугающим. Для понимания, на этом квадроцикле можно набрать первую сотню за 2,5 секунды, а его максималка достигает 350 километров в час.

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При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru, Carscoops

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