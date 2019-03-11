Автомобиль и квадроцикл

Небольшая компания Engler из Словакии представила в Женеве экстремальное транспортное средство F.F Superquad. Это своеобразная смесь автомобиля, напоминающего по дизайну типичный суперкар, и квадроцикла

Начнем с того, что у транспортного средства нет кабины, дверей, нормального рулевого колеса, приборной панели и даже кресел. Вместо всего этого точно по центру Superquad установлены седло и мотоциклетный руль. Вся конструкция заключена в карбоновые панели, которые имеют настолько большой размер, что транспортное средство по габаритам сопоставимо с обычным автомобилем.

К слову, размеры обусловлены силовыми характеристиками. Дело в том, что Superquad приводится в движение 5,2-литровым двигателем V10 – этот мотор ставится на Lamborghini Huracan и Audi R8. Двигатель форсирован до 850 лошадиных сил. Учитывая, что Superquad весит всего 850 килограмм, соотношение массы и мощности - 1:1 - выглядит пугающим. Для понимания, на этом квадроцикле можно набрать первую сотню за 2,5 секунды, а его максималка достигает 350 километров в час.