Автомобиль от Alibaba рассекречен

Китайский автомобильный концерн Saic и интернет-гигант Alibaba представили свою совместную разработку - седан L7

Внешне электрокар не может похвастать какими-либо интересными решениями - дизайн выполнен в духе последних модных течений - купеобразный силуэт, легкость форм и.т.д. Зато интерьеру есть чем заинтересовать, например, тремя экранами на центральной консоли, которые расположились по всей ширине. Общая диагональ- 39 дюймов, так что фактически перед нами самая широкая приборная панель!

Впрочем, давайте взглянем на автомобиль и с точки зрения технических характеристик. Силовая установка здесь одна единственная - два электромотора совокупной мощностью в 540 лошадиных сил. Да, у автомобиля будет несколько различных версий, но какое-либо существенное отличие будет заключаться лишь в батареях. В базе будет установлен 93-киловаттный аккумулятор, который обеспечит запас хода в 630 километров.