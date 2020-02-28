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28 фев 2020

Автомобиль Sony выехал на дороги

Автомобиль Sony выехал на дороги

Компания Sony опубликовала кадры с заезда по дорогам общего пользования своего первого автомобиля — Vision-S. Автомобиль проехал по австрийскому Грацу, где на данный момент проходят его ходовые испытания

Sony Vision-S был представлен в начале января на Выставке потребительской электроники (CES) в Лас-Вегасе. Автомобиль оснащен электрическим агрегатом мощностью 200 кВт (272 л. с.), позволяющим ускоряться с места до «сотни» за 4,8 секунды. Машина укомплектована более чем 30 различными датчиками и сенсорами, собирающими множество разной информации как о пассажирах внутри, так и об окружающем пространстве.

Интересно, что Sony совсем не хочет лезть во весь этот «автомобилизм». Японский производитель электроники позиционирует концепт-кар в качестве экспериментальной площадки для исследования и демонстрации новых технологий, так что серийного воплощения электрокар не получит.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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