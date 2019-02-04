Автомобиль станет орудием убийства

Именно таков смысл инициативы, предложенной первым заместителем председателя Комитета Госдумы по контролю и регламенту Олегом Ниловым. В случае ДТП со смертельным исходом, автомобиль необходимо изымать

Выступая на круглом столе, г-н Нилов заявил: "Почему это орудие убийства не конфискуется сразу же? Можете себе представить, чтобы пистолет, автомат, нож после задержания преступника возвращались ему или владельцу? Никогда этого не происходит. Почему в этом случае это происходит? Это как раз и мотивируется тем, что можно отделаться легким испугом".

По мнению депутата, конфискованный автомобиль в случае необходимости можно будет реализовать и возместить моральный или материальный вред, нанесенный пострадавшему. Фактически, подобная инициатива является прямым продолжением внесения поправок в ст. 264. 1 УК «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», согласно которым, вместо административного наказания виновник, оставивший место ДТП будет привлечен к уголовной ответственности, а именно, к тюремному заключению на срок до девяти лет.