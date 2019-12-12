Автомобилем можно управлять силой мысли

Первый в мире нейромобиль для людей с ограниченными возможностями готовят Нижегородский университет Лобачевского и российская компания «Зетта»

Сообщается, что автомобиль будет представлять собой небольшой хэтчбек. Заявлено, что максимальная скорость ограничена контроллером и составляет 60 км/ч. Емкость аккумуляторной батареи — 16 кВт/ч, предполагаемый пробег на одной зарядке — 200 км.

Нейромобиль, который будет управляться силой мысли, создают для людей с ограниченными возможностями. Ученые пытаются интегрировать нервную систему пилота с системой управления автомобилем, используя в качестве «джойстика» все тело человека. Хотя будет предусмотрена и функция голосового управления. Электромобиль также оснащен системой дополненной реальности, которая выводит данные о поездке на лобовое стекло или отдельный экран.