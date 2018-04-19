Проект «Кортеж» предусматривает создание лимузина для первых лиц России, представительского седана, минивэна и внедорожника. Первый предстанет перед публикой во время инаугурации Владимира Путина 7 мая этого года. Теперь стало известно, когда рассекретят и другие модели.

Впрочем, лимузин мы, скорее всего, сможем увидеть только по телевизору, а вот представительский седан и минивэн Минпромторг обещает привезти на Московский международный автосалон, который традиционно проходит в конце августа.

«Скоро автомобиль будет представлен широкой публике. Специалисты смогут ознакомиться с ним на Московском международном автомобильном салоне осенью. Начнем собирать предварительные заявки, продажи начнутся со следующего года», — заявил в интервью «Известиям» глава Минпромторга Денис Мантуров.

В настоящее время автомобили проходят доводку пассивных систем безопасности, но все необходимые краш-тесты они прошли успешно.

Ранее Денис Мантуров говорил, что представительский седан проекта «Кортеж» будет стоить примерно на 15% дешевле его немецких конкурентов, седанов Mercedes-Benz S-класса и BMW 7-й серии. Стоимость базовой версии седана составит 6-7 миллионов рублей.

