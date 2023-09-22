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22 сен 2023

Автомобили Avatr официально будут продаваться в России

Автомобили Avatr официально будут продаваться в России
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Avatr официально представит в России кроссовер Avatr 11 и седан Avatr 12. Старт продаж автомобилей намечен на 2024 год

Обе модели получили стильный и современный дизайн с рядом схожих элементов. В первую очередь, это выражается в С-образной светодиодной оптике. Оба автомобиля получили широкий цифровой дисплей мультимедийной системы.  Более того, у седана имеется дополнительный информационный экран, растянувшийся над всей передней панелью.

В основе силовой установки Avatr 11 и 12 лежит одна электрическая платформа. Стандартные версии оснащаются электромотором мощностью 313 л.с. и 370 Нм крутящего момента. Флагманские полноприводные версии получили дополнительный мотор на передней оси. Суммарная мощность составит 578 л.с. и 650 Нм. Автомобилю положен один вариант аккумулятора емкостью 94,5 кВт*ч, который позволит преодолеть от 650 до 700 км. Максимальная скорость ограничена на отметке в 200 км/ч.

При написании новости использовалась информация:
AUTONEWS

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