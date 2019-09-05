Автомобили будут оснащать системами против забывчивости

Устройства, уведомляющие водителей о необходимости проверить задние сиденья и не оставлять там детей, появятся к 2025 году практических на всех новых машинах

Информационное агентство Bloomberg со ссылкой на представителей Альянса автопроизводителей (Alliance of Automobile Manufacturers) и Мировую ассоциацию автопроизводителей (Association of Global Automakers), сообщает, что в соответствии с выработанным организациями добровольным соглашением, к 2025 году практически все новые автомобили будут оснащены аудио - и визуальными индикаторами, которые после выключения двигателя напомнят водителям о том, чтобы не оставлять детей на заднем сиденье без присмотра.

«Автомобилестроители изучали подходы к решению этой проблемы безопасности и ныне взятое обязательство демонстрирует, насколько инновационные решения и внимание к этой проблеме в целом могут помочь детям уже сейчас», — привело агентство мнение и.о. председателя Альянса автопроизводителей Дэвида Швейтерта.