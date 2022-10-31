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31 окт 2022

Автомобили Chery получат АКПП собственной разработки

Автомобили Chery получат АКПП собственной разработки

Компания Chery в скором времени откажется от коробок передач Aisin и заменит их восьмидиапазонным автоматом, права на который принадлежат самому китайскому автопроизводителю.

Точное происхождение данной коробки неизвестны – возможно этот агрегат разработан самими китайцами, а возможно концерн попросту выкупил какой-нибудь агрегат у западных партнеров. Впрочем, как сообщает портал «Китайские автомобили», первые автоматы уже произведены на заводе Anhui Fuzhen Auto Power System в Китае, и они будут устанавливаться на модели Chery, Jetour и Exeed. 

По неофициальным данным, первой моделью Chery, которую оснастят восьмиступенчатым автоматом китайского производства, станет флагманский кроссовер Tiggo 9.

При написании новости использовалась информация:
Китайские автомобили

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