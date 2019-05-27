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27 май 2019

Автомобили Hyundai, Kia и Genesis станут уникальными

Автомобили Hyundai, Kia и Genesis станут уникальными
Автор фото: фирма-производитель

Перед дизайнерским отделом концерна стоит задача как можно сильнее разграничить философии дизайна всех трех брендов

В недавнем интервью британскому журналу Autocar,  руководитель дизайнерского отдела Hyundai Motor Люк Донкервольке заявил, что автомобили Hyundai и Kia нацелены наращивать долю и на глобальном рынке, а для этого нужно, чтобы их внешность существенно отличалась друг от друга, При этом, по словам топ-менеджера, модели разных классов не должны повторять друг друга в разных классах, а должны являться подобием «шахматных фигур, у каждой из которых есть свой характер».

Предполагается, что дизайн новых автомобилей марки Kia можно описать словами «молодой, вызывающий и классный». Что касается моделей Hyundai, то к ним будут применимы эпитеты «сексуальные, соблазнительные, спортивные, чувственные, страстные и стильные».Люк Донкервольке заявил, что «Автомобили Hyundai хороши за свои деньги, но мы нуждаемся в эмоциональности». В свою очередь, в отношении бренда Genesis топ-менеджер высказался крайне туманно, сказав лишь то, что скоро будет презентован новый концепт-кар.

 

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При написании новости использовалась информация:
Autocar

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