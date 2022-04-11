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11 апр 2022

Автомобили мешают благополучию человечества

Автомобили мешают благополучию человечества

Раз в полгода ООН представляет свой доклад по вопросам экологии и климата. Традиционно, автомобилям в этих докладах посвящено несколько глав

Разумеется, в ООН выступают против  личного транспорта, по мнению экспертов поездки на собственном автомобиле считаются нерациональными, про урон природе даже говорить не приходится.  Разумеется, прямым текстом отказываться от собственной машины никто не просит. Действуют аккуратнее – «давайте пересаживаться с  больших и тяжелых кроссоверов на компактные хэтчбеки». «Давайте развивать общественный транспорт». «Давайте строить свои поездки так, чтобы использование личного транспорта свелось к минимуму.» -  именно такие формулировки фигурируют в докладе.

Есть одна важная оговорка -  большую часть урона экологии, все же, наносит сфера грузоперевозок, которая за последний год серьезно расширилась. Впрочем, общий прогноз нельзя назвать положительным, если ничего не предпринять, то уровень выбросов от машин к 2050 году может вырасти на 16–50%.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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