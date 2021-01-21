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21 янв 2021

Автомобили на газе могут избавить от транспортного налога

Автомобили на газе могут избавить от транспортного налога

Транспортный налог – тема щекотливая. Его постоянно пытаются отменить или хотя бы реорганизовать так, чтобы некоторые автомобилисты могли его не платить. Совсем недавно по этой теме было внесено новое предложение

На этот раз льготу хотят дать автомобилям, которые работают на газе, но не всем, а только тем, которые в качестве топлива заправляются метаном. Стоит отметить, что большинство автомобилей, которые ездят в данное время с ГБО, используют пропан-бутан. По какой-то причине Минэкономики не хочет принимать этот вид топлива во внимание. Причем поговаривают, что  налог не отменят, а лишь снизят. Зато под льготы могут попасть и обычные машины с ДВС, однако объем мотора не должен превышать одного литра.

Теперь поговорим и о более печальных метаморфозах. Так, еще в феврале прошлого года предполагалось увеличить налогообложение для коммерческих машин с экологическим классом «Евро-3» и ниже. Также предполагается полностью исключить эксплуатацию легковых машин с классом «Евро-1» .

При написании новости использовалась информация:
Drom

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