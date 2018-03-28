Для каждого россиянина покупка автомобиля это событие. Мы долго выбираем, щупаем примериваемся и радуемся торжественной передаче ключей. В Alibaba Group считают, что автомобиль не отличается от бутылки с газировкой.

Иначе не объяснить тот факт, что совместно с Ford компания запустила продажи автомобилей через вендинговый автомат. Покупатель выбирает автомобиль через специальное мобильное приложение, после чего нажимает кнопку «Купить». После этого выбранный автомобиль спустится по лифту к клиенту. Кроме приобретения автомобиля через вендинговый автомат можно взять их на трехдневный тест-драйв.

Сервис доступен только для клиентов с высоким рейтингов в Tmall, это дочерняя компания Alibaba, занимающаяся продажей товаров известных брендов. Представители компании говорят, что пока такой способ продажи это эксперимент, но в Alibaba не исключили возможного сотрудничества с другими автопроизводителями и постройки новых вендинговых автоматов по продаже их продукции.

