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28 мар 2018

Автомобили начали продавать через вендинговые автоматы

Автомобили начали продавать через вендинговые автоматы

Для каждого россиянина покупка автомобиля это событие. Мы долго выбираем, щупаем примериваемся и радуемся торжественной передаче ключей. В Alibaba Group считают, что автомобиль не отличается от бутылки с газировкой.

Иначе не объяснить тот факт, что совместно с Ford компания запустила продажи автомобилей через вендинговый автомат. Покупатель выбирает автомобиль через специальное мобильное приложение, после чего нажимает кнопку «Купить». После этого выбранный автомобиль спустится по лифту к клиенту. Кроме приобретения автомобиля через вендинговый автомат можно взять их на трехдневный тест-драйв.

Сервис доступен только для клиентов с высоким рейтингов в Tmall, это дочерняя компания Alibaba, занимающаяся продажей товаров известных брендов. Представители компании говорят, что пока такой способ продажи это эксперимент, но в Alibaba не исключили возможного сотрудничества с другими автопроизводителями и постройки новых вендинговых автоматов по продаже их продукции.
 

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