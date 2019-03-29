Автомобили научились "залечивать" свои раны

Немецкие ученые изобрели самовосстанавливающееся лакокрасочное покрытие. Суть технологии заключается в том, что небольшие царапины можно «залечить» буквально феном в домашних условиях

Как поясняют разработчики, «циклодекстрин, нанесенный на полиротаксаны, восполняет разрыв в краске, вызванный царапиной. В сочетании с гетерополисилоксанами и неорганическими наночастицами самовосстановление может происходить при температуре 80 градусов». Объясняя все простым языком, разработанный в настоящее время лак включает кукурузный крахмал. Чтобы создать сетчатую структуру, необходимую для самовосстановления, исследователи нанизали этот кукурузный крахмал, как жемчуг, на длинноцепочечные пластиковые молекулы. Это «жемчужное ожерелье» называется полиротаксаном.

Кукурузный крахмал расположен между двумя молекулами-пробками, так что они не могут упасть ни с одной стороны. Однако между пробками частички могут свободно перемещаться при определенных условиях. В целом же получается гибкая и эластичная, как чулок, сетка. Когда сетка разогревается, частички краски снова становятся подвижными, и зазор, специально оставленный в краске, заполняется молекулами сам по себе. Активируется восстановление уже при 80 градусах Цельсия, а при температуре около 100 градусов, микроцарапины устраняются через одну минуту. Понятно, что речь идет о нагреве не обычным, а промышленным феном.