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25 авг 2022

Автомобили партийной элиты Китая будут доступны простым россиянам

Автомобили партийной элиты Китая будут доступны простым россиянам
Автор фото: фирма-производитель

Hongqi - премиальный бренд концерна FAW давно вынашивал идеи по выходу на российский рынок и наконец принял решение - дебют состоится в четвертом квартале. Примечательно, но марка не будет открывать в России своего представительства - все процессы будут проходить через активы главного концерна FAW.

Собственно, изначально к нам привезут три модели - два кроссовера и один седан. Начнем с последнего - речь идет о модели H5. У себя на родине автомобиль оснащается гибридом, на основе полуторалитрового турбомотора - мощность установки составляет 190 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатым роботом.

Вторая и третья модели - кроссоверы HS5 и E-HS9. Под капотом первой модели располагается 2.0 турбомотор мощностью 224 лошадиные силы, который сочетается с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. E-HS9 - это электрический кроссовер, чья силовая установка развивает более трехсот лошадиных сил.

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