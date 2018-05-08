Накануне на инаугурации президента России Владимира Путина был представлен лимузин для первых лиц государства. Однако со временем линейка автомобилей нового бренда Aurus, под которым будут выпускаться машины проекта «Кортеж», разрастется.

Мало того, машины, построенные на Единой модульной платформе (ЕМП) станут доступны всем желающим. Первым в продажу поступит седан, прием заказов на него начнется в конце года. Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что машина будет конкурировать с Mercedes-Benz S600 и BMW M760i, но будет дешевле их и обойдется покупателю минимум в 6 миллионов рублей.

Но седан еще никто в глаза не видел (его должны показать на Московском международном автосалоне в Москве в конце августа), а он уже успел подорожать. Как заявил Мантуров в интервью агентству «Интерфакс», представительский седан будет стоить минимум 10 миллионов рублей, что по его словам на 20% меньше, чем стоят конкуренты. Правда, теперь и конкуренты другие: Rolls-Royce и Bentley.

Автомобили проекта «Кортеж», вернее теперь марки Aurus, получили имена собственные. Так седан будет называться «Сенат», микроавтобус — «Арсенал», а внедорожник, который покажут в следующем году, «Комендант».