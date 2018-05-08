Автомобильный портал Motorpage
8 май 2018

Автомобили проекта «Кортеж» подорожали до начала продаж

Автомобили проекта «Кортеж» подорожали до начала продаж
Автор фото: администрация президента России

Накануне на инаугурации президента России Владимира Путина был представлен лимузин для первых лиц государства. Однако со временем линейка автомобилей нового бренда Aurus, под которым будут выпускаться машины проекта «Кортеж», разрастется.

Мало того, машины, построенные на Единой модульной платформе (ЕМП) станут доступны всем желающим. Первым в продажу поступит седан, прием заказов на него начнется в конце года. Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что машина будет конкурировать с Mercedes-Benz S600 и BMW M760i, но будет дешевле их и обойдется покупателю минимум в 6 миллионов рублей.

Но седан еще никто в глаза не видел (его должны показать на Московском международном автосалоне в Москве в конце августа), а он уже успел подорожать. Как заявил Мантуров в интервью агентству «Интерфакс», представительский седан будет стоить минимум 10 миллионов рублей, что по его словам на 20% меньше, чем стоят конкуренты. Правда, теперь и конкуренты другие: Rolls-Royce и Bentley.

Автомобили проекта «Кортеж», вернее теперь марки Aurus, получили имена собственные. Так седан будет называться «Сенат», микроавтобус — «Арсенал», а внедорожник, который покажут в следующем году, «Комендант».

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mercedes-Benz CLS350

Новый Mercedes-Benz CLS получил 2-литровый двигатель

08 мая 2018
Tesla Model Y

Tesla отложила запуск производства второго кроссовера

08 мая 2018
дороги

Чиновники нашли способ борьбы с пробками, ничего не делая

08 мая 2018
Volkswagen Golf GTI TCR

Гоночный VW Golf GTI TCR получит дорожную версию

08 мая 2018
Skoda Kodiaq Concept

Чехи превратили Skoda Kodiaq в кабриолет

08 мая 2018

Правительство назвало трассу для тестов беспилотников

07 мая 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi A8 - audi a8 2018 научился ездить без водителя Тест драйв
07 мая 2018

Audi A8
"Audi A8 научился ездить без водителя"
Land Rover Range Rover - land rover range rover phev 2018 четыре сотни лошадей за двадцать тысяч кроликов
Тест драйв
03 мая 2018

Land Rover Range Rover
"Четыре сотни лошадей за двадцать тысяч кроликов"
Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport - сравнительный тест. mitsubishi pajero sport 2017 и toyota fortuner 2016: битва рамных внедорожников не на жизнь, а на смерть
Сравнительный тест
27 апреля 2018

Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport
"Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner: битва рамных внедорожников не на жизнь, а на смерть"
Land Rover Discovery - специальный репортаж. англия маленькими глотками на land rover discovery
Автопутешествия
25 апреля 2018

Land Rover Discovery
"Англия маленькими глотками"

Написано новостей:

2 1 1 7 1